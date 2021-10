Assassin’s Creed Valhalla: nuovo DLC in arrivo?

Assassin’s Creed Valhalla è uscito quasi un anno fa e da allora ha ricevuto molto supporto post-lancio, contando già due DLC, l’Assedio di Parigi e l’Ira dei Druidi. Non solo, nel corso delle varie stagioni, Ubisoft ha provveduto al lancio della modalità Discovery Tour, missioni aggiuntive e molto altro ancora.

Sembra che non sia ancora finita, però, per Assassin’s Creed Valhalla. Il titolo, infatti, potrebbe presto ricevere una nuova espansione aggiuntiva che, secondo alcuni rumor, potrebbe chiamarsi “Dawn of Ragnarok” (in italiano, “Alba del Ragnarok“). Questa informazione, purtroppo, non è ancora stata ufficializzata da Ubisoft. Al contrario, è stata diffusa per la prima volta dallo YouTuber j0nathan, noto per aver fatto trapelare costantemente dettagli sulle scorse espansioni.

j0nathan, a questo proposito, avrebbe confermato in un recente video di aver scavato nel codice di programmazione dell’ultimo aggiornamento di Assassin’s Creed Valhalla e di aver trovato, così, i dettagli sul ciò che sarà il prossimo contenuto aggiuntivo, con tanto di trofei, obiettivi e tanto altro.

L’Alba del Ragnarok (se così si chiamerà il DLC) vedrà un cambiamento nella trama rispetto alle precedenti espansioni dell’action RPG open-world. Il nuovo contenuto aggiuntivo, infatti, sarà più improntato alla fantasia e, pertanto, scaverà più a fondo nella mitologia norrena di quanto non abbia fatto già il resto del gioco. Il DLC sarà ambientato all’interno del Regno dei nani di Svartalfheim, il quale si trova in uno stato di allerta a causa dell’imminente invasione da parte delle forze di Muspelheim. Il conflitto che nascerà tra le due fazioni, darà vita al Ragnarok.

Anche sul lato del gameplay ci saranno altrettante novità! Le abilità di Eivor, infatti, abbracceranno la natura mitologica della narrazione. Eivor sarà dotato di frecce che permettono il teletrasporto, utilizzerà poteri glaciali, avrà la possibilità di resuscitare un alleato e di diventare temporaneamente invisibile. Insomma, un gran bell’arsenale di abilità nuove. Tra i dati scovati, figura anche Atgeir, ovvero una lancia perforante.

Queste sono le principali informazioni diffuse dal leaker j0nathan, a cui è riconosciuto il “merito” di aver sempre portato dettagli accurati che poi si sono sempre dimostrati attinenti alla realtà. Detto questo, vale la pena non crearsi troppe speranze e non affidarsi totalmente a quanto affermato da suddetto YouTuber, in quanto un margine di errore deve sempre essere tenuto in considerazione.

Vi ricordiamo che Assassin’s Creed Valhalla è attualmente disponibile su console PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.