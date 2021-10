Forza Horizon 5: disponibile il pre-download

Playground Games ha confermato che Forza Horizon 5 è ora disponibile per il pre-download. Il simulatore di corse open world di recente è entrato in fase Gold e tutti i possessori di giochi, insieme agli abbonati a Xbox Game Pass, possono pre-caricarlo su Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Naturalmente, avrai bisogno dello spazio di archiviazione necessario per installarlo. Il titolo è ambientato in Messico e presenta undici diversi biomi con le rispettive condizioni meteorologiche, oltre 400 auto, inclusa la DeLorean di Ritorno al futuro e modalità multiplayer estese.

Su PC sono necessari 103 GB di spazio libero. Gli utenti Xbox One avranno bisogno di 116 GB mentre i giocatori Xbox Series X/S richiedono solo 103 GB di spazio. L’unità SSD di quest’ultimo ha consentito di ridurre l’ingombro dell’installazione con risorse ottimizzate per streaming con larghezza di banda maggiore. Potrebbe non sembrare un’enorme differenza rispetto alle dimensioni della versione Xbox One, ma non è nemmeno insignificante. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

La vostra avventura Horizon definitiva vi aspetta. Esplorate vivaci paesaggi open world del Messico in continua evoluzione. Divertimento al volante illimitato con centinaia tra le migliori auto al mondo.



Caratteristiche

Questa è la vostra Avventura Horizon : guidate spedizioni mozzafiato attraverso vivaci paesaggi open world del Messico in continua evoluzione. Divertimento al volante illimitato con centinaia tra le migliori auto del mondo.

: guidate spedizioni mozzafiato attraverso vivaci paesaggi open world del Messico in continua evoluzione. Divertimento al volante illimitato con centinaia tra le migliori auto del mondo. Mondo open world incredibilmente diversificato : esplorate un mondo pieno di suggestivi contrasti e bellezze. Scoprite deserti animati, giungle rigogliose, città storiche, rovine nascoste, spiagge incontaminate, ampi canyon e un imponente vulcano ricoperto di neve.

: esplorate un mondo pieno di suggestivi contrasti e bellezze. Scoprite deserti animati, giungle rigogliose, città storiche, rovine nascoste, spiagge incontaminate, ampi canyon e un imponente vulcano ricoperto di neve. Mondo pieno di avventura: immergetevi in una vasta campagna con centinaia di sfide che vi ricompenseranno per partecipare alle attività che adorate. Incontrate nuovi personaggi e scegliete come si concluderanno le loro missioni in modalità Storia di Forza Horizon 5.

Forza Horizon 5 sarà disponibile dal 9 novembre per Xbox Series X/S, Xbox One e PC tramite Steam.