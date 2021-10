Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition: annunciata data d’uscita e pubblicato il nuovo trailer

Rockstar Games nei giorni precedenti ha finalmente annunciato Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition, in seguito agli innumerevoli rumor e voci di corridoio emersi molto prima. Nessuno ci credeva, eppure ecco che l’azienda si prepara a pubblicare sul mercato i seguenti titoli in questa edizione molto corposa: Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City e Grand Theft Auto San Andreas, titoli che hanno segnato un capitolo importante nella storia dei videogiochi e del colosso americano.

Ebbene, quest’oggi, la compagnia ha reso noto la data d’uscita dedicata a Grand Theft Auto The Trilogy -The Definitive Edition. Secondo quanto svelato dalla software house, l’opera videoludica sarà disponibile a partire dall’11 novembre su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, dando modo agli utenti di rivivere quei titoli alla massima potenza, soprattutto su next-gen.

Come se non bastasse, l’azienda ha anche pubblicato un trailer nel corso della giornata odierna, all’interno del quale si possono vedere i miglioramenti apportati su Grand Theft Auto Vice City. Insomma, questa trilogia rimasterizzata dedicata all’universo di Grand Theft Auto sta per giungere sugli scaffali dei negozi, e per gli appassionati del franchise e non questa è un’opportunità da non farsi scappare.