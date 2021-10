Vampyr riceve l’update next-gen su PS5 e Xbox Series X/S

Vampyr, l’action-RPG narrativo di Dontnod e Focus Entertainment, riceve un aggiornamento gratuito alla sua grafica su PlayStation 5, PlayStation 4 PRO e Xbox Series X|S, migliorando significativamente l’esperienza su tutta la linea. Con l’aggiornamento gratuito, i giocatori potranno godersi il gioco in gloriosi 60FPS e 1440p su PlayStation 5 e Xbox Series X. Il 1440p sarà disponibile anche su PlayStation 4 Pro e Xbox Series S.

Ottieni Vampyr con uno sconto fino al 75% oggi sui negozi digitali di PlayStation, Xbox e Steam. I giocatori possono ora godersi il gioco fino a 60 FPS e alla risoluzione 2K su PlayStation 5, PlayStation 4 PRO e Xbox Series X|S. Vampyr è anche disponibile ora su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Ecco alcuni dettagli sul gioco:

Londra, 1918. Tu sei il nuovo vampiro, il dottor Jonathan Reid. Come medico, devi trovare una cura per salvare i cittadini della città devastati dall’influenza. Come vampiro, sei maledetto a nutrirti di coloro che hai giurato di curare.

Abbraccerai il mostro che è in te? Sopravvivi e combatti contro cacciatori di Vampyr, skal non morti e altre creature soprannaturali. Usa i tuoi poteri empi per manipolare e scavare nelle vite di coloro che ti circondano, per decidere chi sarà la tua prossima vittima. Lotta per vivere con le tue decisioni… le tue azioni salveranno o condanneranno Londra.