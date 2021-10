AMD e 343 Industries annunciano una scheda video Radeon RX 6900 XT dedicata ad Halo Infinite

AMD ha annunciato la partnership con 343 Industries per supportare l’attesissimo rilascio di Halo Infinite previsto nel corso dell’anno. AMD ha collaborato con il team di sviluppo di Halo Infinite per garantire esperienze di gaming straordinarie su alcuni hardware, tra cui Radeon RX 6000 Series graphics, processori AMD e console Xbox alimentate dall’architettura AMD RDNA 2.

Per questa occasione, AMD ha realizzato la scheda grafica AMD Radeon RX 6900 XT Halo Infinite Limited Edition, che presenta un design personalizzato a tema con i diversi elementi iconici dello stesso Master Chief, tra cui un bordo riflettente, iridium gold fan, l’iconico “117” Spartan callign, così come una luce Cortana-blue per rappresentare lo slot AI sul retro del casco di Master Chief.

La scheda grafica Radeon RX 6900 XT Halo Infinite Limited Edition non sarà disponibile all’acquisto, ma i gamer avranno diverse possibilità per poterne avere una. Qui ad esempio è possibile trovare un giveaway e scoprire come vincere una di queste schede grafiche personalizzate. Restate sintonizzati sui canali social di AMD Radeon e Halo per ulteriori informazioni.

Inoltre, a partire dal 26 ottobre AMD includerà un token Xbox Game Pass per PC per 1 mese con l’acquisto di alcuni prodotti AMD Radeon e AMD Ryzen presso i rivenditori e gli etailers partecipanti, così che i gamer possano giocare Halo Infinite fin dal primo giorno con Game Pass. Ulteriori dettagli saranno disponibili nei prossimi giorni.