State of Play: Sony annuncia un nuovo evento PS5 e PS4

Nel corso della giornata odierna, a sorpresa, Sony Interactive Entertainment ha recentemente annunciato il nuovo State of Play. Secondo quanto annunciato da parte del colosso giapponese, quest’ultimo inizierà nella giornata del 27 ottobre, dando modo ai giocatori di vedere cosa arriverà a breve su PlayStation 5 e PlayStation 4. Però, abbiamo una brutta notizia per voi: l’evento sarà dedicato esclusivamente ai third party, di conseguenza non arriveranno informazioni sui titoli in sviluppo da parte dei PlayStation Studios.

Ma non tutto è perduto, poiché all’evento, da come si evince dalla descrizione pubblicata da Sony Interactive Entertainment, ci saranno giochi già annunciati ma non mancheranno la presenza di nuove IP da presentare nel corso della diretta. Insomma, sembrerebbe che si siano tutte le carte in tavole per una livestream molto interessante da guardare. In conclusione, lo State of Play sarà disponibile da YouTube o Twitch e verrà trasmetto il 27 ottobre alle ore 23:00 italiane. Noi di GamesVillage ovviamente copriremo l’evento e lo trasmetteremo sul nostro canale Twitch.