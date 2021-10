Shin Megami Tensei V: nuovo video su Mishaguji 

Anche quest’oggi, ATLUS ci delizia con un nuovo personaggio di Shin Megami Tensei V. Nel video che vediamo sul profilo YouTube ufficiale ammiriamo un demone già conosciuto dai fan della saga. Tali demoni ci accompagneranno nel nostro viaggio nel Da’at, luogo dove affronteremo ogni sorta di difficolta:

Dopo il nostro incontro con Mokoi quest’oggi tocca a Mishaguji,un Dio considerato blasfemo.

Mishaguji era un dio nativo adorato nell’antica regione shintoista del Giappone prima che gli Yamato prendessero il controllo, a quel punto il culto divenne un tabù. Si dice che l’incarnazione di Mishaguji sulla Terra avesse una forma molto fallica, forse simile a un lombrico, e che si rifugiasse sotto rocce o pietre. Una volta che Yamato prese il controllo, tuttavia, Mishaguji divenne visto come un dio che solo gli indesiderabili e infedeli avrebbero adorato.

Nel video vediamo come in modo molto feroce ci insegua per la mappa, scagliando fendenti con la sua arma

Vi ricordiamo che il titolo uscirà il 12 Novembre, un giorno dopo l’uscita nipponica in esclusiva su Nintendo Switch