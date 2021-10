House of Ashes: da oggi disponibile

Da quest’oggi è disponibile l’avventura Horror firmata Bandai Namco, The Dark Pictures Anthology House of Ashes, terzo e ultimo capitolo della trilogia horror The Dark Pictures Anthology, sviluppata da Supermassive Games. In questo Trailer vediamo un volto a noi familiare, figura del Curatore saluterà il tuo ritorno nell’Anthology e condividerà alcune nuove scene del gioco, dandoci un piccolo assaggio dell’orrore, dell’oscurità e della morte che ci attenderanno.

Il titolo è ambientato in Iraq, nel 2003. all’ombra delle montagne Zagros, le Forze Speciali sono alla ricerca di armi di distruzione di massa quando vengono attaccate. Il risultato di questa battaglia è una scossa sismica che fa cadere entrambi gli schieramenti nelle rovine sepolte di un tempo Sumero.

Con tutte le comunicazioni interrotte, i nostri protagonisti sono intrappolati in un terrificante mondo sotterraneo che dovranno esplorare per poter fuggire, inconsapevoli che qualcosa di antico e malefico si è risvegliato e ha trovato nuove prede da cacciare.

Segui le avventure dei cinque membri nel loro tentativo di organizzarsi con i nemici del mondo alla luce del sole per sopravvivere ai mostri del mondo sotterraneo.

Aiutate Rachel King, Jason Kolchek, Nick Kay, Alex King e Salim Othman a sopravvivere a questa avventura.

Saremo obbligati a resistere a terribili scoperte e prendere decisioni difficili!



Il titolo è disponibile da oggi per PC, Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.