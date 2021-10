PUBG New State: annunciata la data d’uscita

Ad inizio di questo 2021 era stato annunciato PUBG New State, nuovo capitolo della serie battle royale per dispositivi mobile, ed oggi è stata svelata la data d’uscita.

PUBG: New State sarà disponibile su dispositivi Android e iOS dall’11 novembre. Prima di questa data, ci sarà un test tecnico finale dal 29 ottobre al 30 ottobre, anche in Europa.

PUBG: New State è ambientato nell’anno 2051, e offre un’esperienza free-to-play battle royale nella sua ambientazione in un futuro non remoto. Il gioco utilizzerà “una tecnologia di rendering all’avanguardia e un sistema di gioco alla pari con quello che si trova nella versione PC” dell’originale PUBG. Presenterà anche un sistema di reclutamento dei giocatori “unico”, un negozio di droni, la personalizzazione delle armi e quattro mappe, tra cui Troi, ambientata nel futuro, e Erangel, punto fermo del franchise.

Lo sviluppatore PUBG Studios si è anche impegnato a mantenere un robusto supporto post-lancio, che includerà “nuovi contenuti, gameplay migliorato, e un servizio basato sulle season, focalizzato sull’equilibrio del gameplay e sul divertimento“. PUBG Studios e Krafton metteranno anche in atto varie misure anti-cheat e bandiranno “qualsiasi programma non autorizzato, emulatori, tastiera e mouse, e rileveranno attivamente e limiteranno gli hack per prevenire gli imbrogli e proteggere il codice del gioco.”

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio pubblicato per l’occasione.