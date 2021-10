Grasshopper Manufacture acquistata da NetEase

NetEase Games ha acquisito Grasshopper Manufacture, l’azienda di Goichi Suda, da GungHo Online Entertainment. Entrambe le società hanno annunciato l’accordo, con il trasferimento di capitale che è stato firmato il 31 maggio. Qui sotto potete leggere i due comunicati.

[Grasshopper Manufacture Inc. va avanti]

Grasshopper Manufacture Inc. ha appena celebrato il suo 23° anniversario nel marzo di quest’anno. Negli ultimi 23 anni, il nostro team di creatori con vari background e personalità ha presentato una varietà di giochi ai giocatori. Ora ci viene data un’opportunità unica di ripensare lo sviluppo del gioco e la struttura organizzativa di Grasshopper Manufacture Inc. andando avanti. Pur comprendendo i nostri vantaggi e la nostra posizione unica, ci sono state presentate nuove possibilità nella creazione di giochi.

Come tutti sappiamo, NetEase Games ha sviluppato molti giochi eccellenti in passato, e sono stato a lungo consapevole delle capacità creative di NetEase. Quando abbiamo parlato con NetEase di “sviluppare più giochi unici per console insieme”, siamo entrati in sintonia. Dopo molte riflessioni, abbiamo deciso all’unanimità di “unirci” a lungo termine attraverso una cooperazione più profonda per creare più contenuti validi per i giocatori.

NetEase Games comprende i punti di forza di Grasshopper Manufacture Inc. ed è disposta a sostenerci, ed è un partner estremamente affidabile. NetEase Games sarà principalmente responsabile della consulenza sulle nostre attività di pianificazione aziendale e della fornitura di fondi sufficienti per lo sviluppo del gioco. Saremo responsabili della creatività e della produzione dei giochi per assicurarci di essere in grado di continuare a mantenere il “Grasshopper Manufacture flavor” coerente e la qualità dei giochi per cui siamo conosciuti. Inoltre, riceveremo anche un forte supporto dal team NetEase composto da migliaia di artisti ed esperti tecnici in termini di arte di gioco e garanzia di qualità. Sfrutteremo al massimo questo supporto e ci sforzeremo di offrire tre “Grasshopper Manufacture Games” di qualità ancora superiore a tutti i giocatori nei prossimi dieci anni.

Grasshopper Manufacture Inc., muovendosi verso il nuovissimo futuro dello sviluppo dei giochi, è ora rinata e continuerà a creare la storia. Restate sintonizzati.

Allo stesso tempo, stiamo anche reclutando persone di talento e partner che siano interessati a creare insieme “Grasshopper Manufacture Games”. Visitate il nostro sito di reclutamento

Direttore Rappresentante e CEO Goichi Suda

[Un messaggio da NetEase Games]

NetEase Games è una società di giocatori appassionati, e molti di loro sono fan di Grasshopper Manufacture Inc. I giochi di Mr.Suda hanno caratteristiche uniche. Manifestano la sua filosofia di design e la sua ricerca artistica in ogni aspetto, dal concetto al contenuto. Grasshopper Manufacture Inc. ha anche integrato stili ed elementi di vari media, come film noir, detective fiction, punk rock, elettronica psichedelica, cyberpunk e così via. Inoltre, Grasshopper Manufacture Inc. è unica nel suo genere in termini di ambientazione, design del movimento e del ritmo narrativo. La loro forte passione per la creatività, che continua da decenni, è estremamente ammirevole. NetEase è onorata di essere la compagna di Mr.Suda e di Grasshopper Manufacture Inc. in questo nuovo viaggio verso il futuro. Speriamo di dare allo studio libertà creativa e sufficiente supporto di risorse al fine di permettere allo studio di creare opere ancora più sensazionali per i giocatori di tutto il mondo.

NetEase vorrebbe estendere il suo invito ai brillanti creatori di giochi in Giappone e in tutto il mondo. NetEase Games si è impegnata a rispettare i concetti di “Liberare il potenziale dei creatori” e “Portare esperienze di intrattenimento interattivo di qualità”. Speriamo di dare potere a più creatori eccezionali e di creare continuamente buoni giochi.

NetEase Games stessa è una grande comunità di sviluppatori composta da decine di migliaia di sviluppatori. Negli ultimi anni, NetEase ha costruito connessioni con i migliori studi di gioco in Giappone, Stati Uniti, Europa e altre regioni attraverso investimenti, joint venture, co-sviluppo, ecc.

Inoltre, NetEase fornirà finanziamenti, tecnologia, risorse e altro supporto, e organizzerà sessioni di comunicazione e condivisione tra i migliori creatori di tutto il mondo, in modo che i creatori possano ispirarsi a vicenda e liberare completamente il loro potenziale creativo.

Ricordiamo infine che Grasshopper Manufacture sta lavorando a 5 nuovi titoli.