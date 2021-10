Darkest Dungeon II: trailer dell’accesso anticipato

Fin dal suo annuncio lo scorso anno, Red Hook Studios aveva fatto sapere che entro il 2021 ci sarebbe stata una fase di accesso anticipato su Epic Games Store per Darkest Dungeon II. Inizierà il 26 ottobre, e per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione di Darkest Dungeon II sulla pagina dell’Epic Games Store:

Raccogli il tuo coraggio e cavalca nel caos di un mondo disfatto.

Darkest Dungeon II è un viaggio roagelike sulla strada dei dannati. Forma un gruppo, equipaggia la tua diligenza e parti attraverso un paesaggio decadente in un ultimo tentativo di evitare l’apocalisse. I più grandi pericoli che dovrai affrontare, tuttavia, potrebbero venire dall’interno…

Struttura Roguelike

Ogni viaggio dura meno di 5 ore, e i progressi che fai aprono nuove abilità dell’eroe, oggetti e potenziamenti della diligenza che possono essere usati nella tua prossima avventura!

Il sistema di affinità

Con il progredire dei viaggi, gli eroi si legano tra loro o si danno fastidio a vicenda, creando sinergie di combattimento disperatamente necessarie o disfunzioni che mettono fine al viaggio. Gestisci il loro stress e la loro interazione per mantenere la squadra unita fino alla fine.

E ancora…

Fai riposare i tuoi eroi stanchi e sconvolti alla locanda, dove puoi gestire il loro stress e le loro relazioni con una varietà di diversioni e piaceri.

Scopri e vivi le tragiche storie di origine degli eroi.

Un’evoluzione elegante e dinamica dello stile artistico caratteristico di Darkest Dungeon.

Un ritorno del sistema di narrazione e del doppiatore Wayne June!

Emozionanti miglioramenti al combattimento a turni di Darkest Dungeon.

Qui sotto potete vedere il trailer di Darkest Dun