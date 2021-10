CD Projekt acquista The Molasses Flood, che lavorerà su una loro IP

CD Projekt ha annunciato l’acquisizione del team statunitense The Molasses Flood. Fondata a Boston nel 2014 da veterani che avevano lavorato in Bioshock, Halo, Guitar Hero e Rock Band, The Molasses Flood è nota per i giochi The Flame in the Flood e Drake Hollow.

“Siamo sempre alla ricerca di team che fanno giochi con il cuore”, dice Adam Kiciński, Presidente e Joint CEO di CD PROJEKT. “The Molasses Flood condividono la nostra passione per lo sviluppo di videogiochi, sono esperti, orientati alla qualità e hanno un grande intuito tecnologico. Sono convinto che porteranno molto talento e determinazione al gruppo”.

“Fin dall’inizio di The Molasses Flood, il nostro obiettivo era quello di creare giochi che toccassero e ispirassero le persone”, dice Forrest Dowling, Studio Head di The Molasses Flood. “Quando CD PROJEKT ci ha approcciato sulla possibilità di lavorare insieme, abbiamo visto un’incredibile opportunità di raggiungere un pubblico molto più ampio attraverso una collaborazione con una società che amiamo, creando giochi in mondi che amiamo. Non potremmo essere più entusiasti di continuare la nostra missione con il supporto di CD PROJEKT e del loro team incredibilmente talentuoso”.

The Molasses Flood lavorerà in stretta collaborazione con CD PROJEKT RED, ma manterrà la sua attuale identità e non si fonderà con i team esistenti. Lo studio lavorerà al proprio ambizioso progetto basato su una delle IP di CD PROJEKT. I dettagli sul progetto saranno annunciati in futuro.