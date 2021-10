Trust GXT 716 Rizza Recensione: tra Led e comodità… ma con un ma!

Grazie a Trust che ci ha offerto la possibilità di recensire uno dei suoi ultimi prodotti in ambito poltrone da gaming, vale a dire la Trust GXT 716 Rizza, abbiamo avuto modo di testare un prodotto che definire top sembrerebbe quasi scontato. Sembrerebbe per l’appunto, perché prima di illustrarvi la nostra esperienza con la nuova Rizza è bene che sappiate come la poltrona a noi arrivata presenta qualche difetto, che almeno per il momento non possiamo stabilire se siano difetti di fabbricazione (questo sarebbe grave visto il prezzo del prodotto) o di montaggio (ma parliamo della terza poltrona Trust da me montata).

Detto ciò, iniziamo subito a parlare di questa magnifica poltrona che tra le sue caratteristiche principali vanta in primis una comodità che fino a questo momento non ho riscontrato negli altri prodotti da me provati, ma soprattutto, la Trust GXT 716 Rizza è una vera e propria gioia per gli occhi con i suoi Led dalle svariate combinazioni, che garantiscono uno spettacolo visivo che verrà apprezzato soprattutto dagli spettatori delle dirette streaming. Già, perché questa particolare poltrona da gaming è stata pensata appositamente per gli streamer che vogliono illuminare i propri livestreaming.

Trust GXT 716 Rizza: imballaggio e montaggio

Aperto il pacco, abbiamo trovato ogni singolo pezzo che andrà poi a comporre la poltrona imballato in maniera ottimale, con ogni pezzo principale protetto eccellentemente contro i viaggi più turbolenti. All’interno della scatola è presente anche un Powerbank ultra-sottile Trust da 1000 mah cui scopo è quello di alimentare i Led della poltrona. Dopo aver constatato che ogni pezzo non presentasse ammaccature e difetti, si è potuto procedere con il montaggio.

Iniziamo col dire che nella confezione sono presenti tutte le viti e il chiavistello per il montaggio e dunque, da parte nostra non abbiamo dovuto utilizzare altri arnesi o cacciaviti. La Trust GXT 716 Rizza garantisce un montaggio estremamente semplice anche grazie alle ottime istruzioni presenti nella confezione. Basta una persona soltanto e un po’ di pazienza… e il gioco è fatto. In totale, ci sono voluti circa 20 minuti per montare la poltrona da gaming, con ogni foro che combaciava perfettamente con gli accessori e i componenti da applicare. Solo qualche vite ha richiesto più pazienza del previsto e dunque, se il consiglio che vi diamo se siete poco pratici di questa tipologia di lavoro è quello di farvi aiutare da una seconda persona. Ma, meglio ripeterlo, la GXT 716 Rizza può essere montata facilmente e velocemente anche da una singola persona.

Purtroppo, dopo aver montato la parte superiore con quella inferiore, ci siamo accorti del problema relativo alla nostra poltrona. Il meccanismo a gas che in teoria dovrebbe permettere di regolare l’altezza della poltrona non funziona come dovrebbe e di fatto, sedendoci sopra non siamo riusciti a regolare l’altezza. La sedia si abbassa tramite il meccanismo soltanto imprimendo forza su di essa da parte di una seconda persona. Inoltre, sempre da seduti, la sedia non ruota a dovere, restando ancorata a terra e impedendo qualsiasi tipo di movimento circolare, movimento che avviene tramite le ruote e non tramite il meccanismo. Per cercare di ovviare al problema, abbiamo provato a smontare e rimontare la parte inferiore della poltrona, ma il problema non è andato via. Questo avrà sicuramente un impatto sul giudizio finale, ma ovviamente solo in parte dato che almeno per ora non riusciamo a capire da cosa e da chi sia dipeso tale difetto.

Da nero profondo a mille colori

La Trust GXT 716 Rizza si presenta di colore nero, mettendo in scena un’eleganza senza precedenti. La sua struttura solida, unita alla pelle sintetica che riveste l’intera poltrona fanno sì che la comodità sia la parola chiave del prodotto. Inoltre, a differenza di altre poltrone Trust Gaming realizzate con materiali meno traspiranti, sicuramente anche in estate sarà possibile star seduti per intere ore senza risentire delle ondate di caldo. Inoltre, grazie ai soffici cuscinetti per il collo e per la zona lombare (installabili in pochi secondi), allo schienale inclinabile di 175° con possibilità di bloccaggio, ai braccioli regolabili e al sedile totalmente girevole a 360° (tranne la nostra), potrete stare seduti comodamente per ore e ore davanti al PC o a giocare ai videogame più impegnativi.

Ovviamente, l’anima della GXT 716 Rizza risiede ovviamente nella sua personalizzazione, regolabile tramite i coloratissimi Led presenti sui bordi della poltrona. È possibile scegliere tra 12 colori fissi (rosso, verde, bianco, blu, giallo, arancio e tanti altri) o più di 350 modalità RGB, regolando la luminosità e controllando il tutto con il telecomando presente nella confezione (batteria già inclusa). Il tutto è ovviamente gestito dal Powerbank già citato prima, riponibile nella tasca presente nella parte destra della poltrona. Basta semplicemente collegarlo alla sedia e lo spettacolo avrà subito inizio. Ovviamente, l’utilizzatore deve necessariamente sistemare i cavi alla meglio, onde evitare che questi diventino d’intralcio durante l’utilizzo. La nostra Trust GXT 716 Rizza sembrerebbe presentare dei Led bruciati nella parte superiore, difetto che però abbiamo riscontrato anche in altre foto presenti in rete. Forse, potrebbe essere un difetto appartenente a più poltrone, ma stata tranquilli perché questo difetto risulta praticamente impercettibile, soprattutto da lontano. La Trust GXT 716 Rizza viene venduta ad un prezzo di 299.99 euro, ma in rete può essere già trovata a prezzi scontati. Per noi si tratta di un prezzo giusto vista la struttura solida, la comodità offerta, la qualità dei materiali e i Led RGB che titaneggiano sulla poltrona (che ovviamente possono essere anche spenti).

In conclusione, se non fosse per i problemi e i difetti presenti sul nostro sample, la Trust GXT 716 Rizza ci avrebbe soddisfatto in pieno grazie alla cura messa dal produttore nel realizzarla. Sicuramente, la nuova Rizza è un prodotto di qualità che può dire la sua nel vasto mercato delle poltrone da gaming, garantendo il massimo del confort ad un prezzo decisamente alto rispetto allo standard, ma allo stesso tempo giusto per questo prodotto. Se cercate una poltrona da gaming in primis comoda e in secundis spettacolare per le vostre dirette su Twitch o i video per YouTube, sappiate che con la Trust GXT 716 Rizza andrete a colpo sicuro!