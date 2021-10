Overwatch: svelato il nuovo nome di McCree

Uno dei problemi che che sono arrivati di riflesso in Overwatch, legato alle accuse di molestie sul lavoro verso Activision Blizzard, era il nome di McCree, pistolero del titolo Blizzard. Questo perché il suo nome era stato scelto in quanto somigliante a Jesse McCree, lead designer del gioco, e che è stato uno di quelli licenziati in seguito ai reclami.

Una delle prime cose dette da Blizzard in merito, era che il nome del personaggio sarebbe cambiato, e nelle ultime ore questo nome è stato svelato: il cowboy col revolver si chiamerà Cole Cassidy. Già negli ultimi aggiornamenti era partito il lavoro per cancellare ogni linea di testo e voce contenente McCree, e dal 26 ottobre avverrà il cambiamento completo. Come potete poi vedere dal tweet ufficiale in fondo alla notizia, apparentemente la ragione in-game per il cambiamento sarà che McCree è sempre stato uno pseudonimo, e Cole Cassidy è il vero nome del pistolero.

Questo il testo completo che accompagna il tweet:

La prima cosa che un rinnegato perde è il suo nome, e lui ha rinunciato al suo molto tempo fa. fuggire dal suo passato significava fuggire da se stesso, e ogni anno che passava non faceva che allargare la divisione tra chi era stato e cosa era diventato. Ma nella vita di ogni cowboy, arriva un momento in cui ci si deve fermare e prendere una posizione.

Per rendere questo nuovo Overwatch migliore -per mettere le cose a posto- doveva essere onesto con la sua squadra e con se stesso. Il cowboy che era cavalcava verso il tramonto, e Cole Cassidy affronta ora il mondo all’alba.