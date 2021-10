Age of Empires IV: mostrata una battaglia tra Rus e Sultanato di Delhi

Manca sempre meno all’uscita di Age of Empires IV (entrato in fase gold), nuovo capitolo della celebre saga strategica, sviluppato da Relic Entertainment e World’s Edge e pubblicato da Xbox Game Studios. Il gioco sarà infatti disponibile dal 28 ottobre su PC (Microsoft Store e Steam). In questo periodo, sui canali social dello strategico vengono pubblicati filmati che parlano delle varie fazioni che saranno presenti. L’ultima, qualche ora fa, quella dei Rus, popolazioni scandinave che vivevano nell’attuale Ucraina, Bielorussia e Russia occidentale.

Questa la descrizione della fazione che starà in Age of Empires IV:

Il vantaggio di giocare con i Rus è che la natura selvaggia è loro amica. Utilizzando l’ambiente circostante, in particolare raccogliendo risorse, è possibile costruire rapidamente una forte economia. In battaglia, i Rus sono noti per il loro monaci guerriero che possono buffare le unità circostanti, e per lo Streltsy, una potente unità di polvere da sparo.

Successivamente è stato pubblicato anche un filmato che mostra proprio i Rus combattere contro il Sultanato di Dehli.