Project Zero: altri episodi potrebbero avere una remaster

In una recente intervista con JP Games, Makoto Shibata, director della serie horror Project Zero, ha affermato che, in modo simile all’imminente Maiden of Black Water, più giochi della serie potrebbero ricevere delle remaster in futuro, in base al modo in cui i fan hanno reagito al titolo che uscirà il 28 ottobre.

Ha anche affermato però che al momento non sono in corso piani concreti per portare altri titoli, ma il team di sviluppo potrebbe dare una possibilità: “Dato che questo titolo è stato preparato per il 20° anniversario della serie, al momento non abbiamo in programma di sviluppare altre versioni rimasterizzate. Tuttavia, le reazioni che abbiamo ricevuto da tutti hanno superato le nostre aspettative, quindi mi piacerebbe considerare questo andando avanti”.

Project Zero: Maiden of Black Water sarà disponibile dal 28 ottobre su PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X e Nintendo Switch, e include, oltre ad una nuova grafica rimasterizzata, anche una nuova modalità foto, tra le altre cose. Il gioco era originale era uscito in esclusiva per Wii U nel 2014.