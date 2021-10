Space Chef: raggiunto il 100% su Kickstarter

Il 19 ottobre è arrivato, su Kickstarter, Space Chef, un titolo che unisce esplorazione spaziale, combattimenti con alieni, raccolta di ingredienti e cucina. Questo perché il protagonista va in cerca in ogni angolo dello spazio di cose buone da cucinare. Come si può vedere dalle immagini e dal video per la campagna crowdfunding (in fondo alla notizia), e come dice lo stesso team di sviluppo Blue Goo Games, il titolo prende spunto da giochi come Stardew Valley, Don’t Starve, Overcooked e Space Quest, ma anche da serie animate come Futurama, Rick & Morty e Final Space.

In appena 3 giorni il gioco è riuscito ad essere finanziato al 100% (poco più di 17 mila euro), e l’uscita è al momento prevista su Steam nel 2023. Il prossimo stretch goal vede la possibilità di inserire la Fattoria delle Creature Aliene.

Queste le caratteristiche di Space Chef:

Caccia e raccogli ingredienti – Visita strani pianeti alieni e impara a catturare le gustose creature prima che ti spazzino via. Se la violenza non è nelle tue corde, farai meglio a evitare il contatto alieno e ad attenerti alle piante amichevoli, ma succose.

– Visita strani pianeti alieni e impara a catturare le gustose creature prima che ti spazzino via. Se la violenza non è nelle tue corde, farai meglio a evitare il contatto alieno e ad attenerti alle piante amichevoli, ma succose. Cucina pasti gustosi – Taglia e griglia la tua strada verso il successo utilizzando un set completo di elettrodomestici da cucina, costruiti con rottami che troverai in giro per lo spazio. Migliore è la qualità dei tuoi ingredienti, più guadagnerai.

– Taglia e griglia la tua strada verso il successo utilizzando un set completo di elettrodomestici da cucina, costruiti con rottami che troverai in giro per lo spazio. Migliore è la qualità dei tuoi ingredienti, più guadagnerai. Consegna ai clienti affamati – Se sei abbastanza fortunato da ottenere un ordine di alto valore da Zink Z’Boink del settore Z9, avrai sicuramente bisogno di quei cannoni al plasma. I pirati spaziali affamati non si fermeranno davanti a nulla per mettere le mani sulle tue creazioni culinarie.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi rimandiamo, qualora vogliate scoprire un altro titolo interessante, anche ad un’altra campagna Kickstarter che sta andando avanti in questi giorni, quella di Ailuri.