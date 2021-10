Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition: alcuni capitoli arriveranno sull’Xbox Game Pass e PS Now

Rockstar Games, come sapete, ha recentemente annunciato la data d’uscita dedicata a Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition, trilogia rimasterizzata dei capitoli Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City e Grand Theft Auto San Andreas, mostrando anche per qualche momento tutte le migliorie apportate a questa edizione che giungerà sugli scaffali dei negozi a novembre su PC e console.

Detto ciò, gli sviluppatori hanno comunicato che l’opera sarà resa disponibile sul mercato a €60, facendo discutere tantissimo e allo stesso tempo strizzare l’occhio diversi giocatori. Ebbene, se siete tra coloro che non volete spendere alcun centesimo per Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition, sappiate che Rockstar Games ha recentemente annunciato che uno dei capitoli sarà disponibile sia sull’Xbox Game Pass che sul PS Now, entrambi servizi proposti rispettivamente da Microsoft e Sony Interactive Entertainment.

Scendendo nei particolari, al giorno del lancio, i giocatori potranno accedere Grand Theft Auto San Andreas per chi possiede l’Xbox Game Pass, invece gli utenti PlayStation Now potranno accedere a Grand Theft Auto 3 nella giornata del 7 dicembre. Insomma, per gli utenti in possesso delle piattaforme PlayStation e Xbox, questa è senza ombra di dubbio una grande notizia, chissà se anche gli altri capitoli in futuro arriveranno all’interno dei cataloghi dei servizi citati.