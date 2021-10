Marvel’s Guardians of the Galaxy: ecco i primi 30 minuti nel nuovo video gameplay in 4K

Marvel’s Guardians of the Galaxy raggiungerà gli scaffali dei negozi tra due giorni, martedì 26 ottobre per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch (in cloud), e gli appassionati più sfegatati dell’opera non vedono l’ora di provare con mano cosa ha da offrire l’ultima fatica targata Eidos Montrèal e pubblicata da Square Enix.

Nel frattempo, anche se ve ne sconsigliamo la visione se non voleste alcun spoiler, sul portale di GameSpot sono stati pubblicati i primissimi 30 minuti in 4K della produzione con protagonista i Guardiani della Galassia, capitanati oramai dall’immancabile e carismatico Starlord. Marvel’s Guardians of the Galaxy inizia con un giovane Peter Quill prima di tornare ai giorni nostri. L’apertura vede i Guardiani vagare nella Zona di Quarantena, sfuggendo al campo di forza dei Nova Corps. Insieme all’esplorazione e alle scelte di dialogo, abbiamo anche alcuni primi frammenti di combattimento. Nel complesso, sembra abbastanza solido, anche se c’è ancora molto da vedere in termini di tattiche di combattimento e storia.