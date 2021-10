Fist Forged in Shadow Torch: gli sviluppatori sono al lavoro su contenuti e aggiornamenti

È stato un anno piuttosto impegnativo per i titoli indie più piccoli, e uno di questi è stato Fist Forged in Shadow Torch del mese scorso. Il gioco vede l’utente assumere il ruolo di un ex combattente per la libertà che ancora una volta deve combattere contro un regime fascista dopo che hanno rapito uno dei suoi più cari amici e più vecchi alleati. L’opera è stata ben accolta, e sembra che lo sviluppatore non abbia ancora finito con la produzione in questione

Parlando a MP1st, il CEO di TiGames, Tao Zhang, ha confermato che stanno ancora lavorando sul gioco nel post-lancio. Per lo più hanno evidenziato aggiornamenti sulla qualità della vita, come più lingue e correzioni di bug. È interessante notare, tuttavia, che si parla anche di nuovi contenuti. Sfortunatamente, non sono stati forniti ulteriori dettagli. Ecco le dichiarazioni di Tao Zhang: