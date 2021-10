WB Games: in sviluppo un titolo ispirato a Super Smash Bros.Ultimate, rumor

Il futuro di WB Games sembra che abbia piani per alcuni giochi piuttosto grandi e ambiziosi. Un recente leak su Reddit ha attirato un po’ di attenzione. Secondo il post di Reddit, un crossover ispirato al titolo di battle royale Super Smash Bros.Ultimate è attualmente in lavorazione presso WB Games da un po’ di tempo. Di recente La versione 13.0.0 è arrivata in Super Smash Bros.Ultimate come ultimo importante aggiornamento del gioco e ha aggiunto Sora.

Il leaker afferma che si tratta di un gioco a squadre, anche se non è chiaro che cosa intenda quando afferma che due personaggi possono essere cambiati e uscire al volo o verranno utilizzati in un altro modo. La fuga continua elencando vari personaggi provenienti da varie proprietà, tra cui Shaggy di Scooby Doo, Gandalf del Signore degli Anelli, Batman, Fred Flinstone, Johnny Bravo, Mad Max, Tom e Jerry e altro ancora. Per quanto riguarda come potrebbe essere chiamato il gioco, il leaker ha aggiunto un collegamento a un recente deposito di un marchio da parte della Warner Bros. Entertainment per qualcosa chiamato Multiversus. È interessante notare che, di recente, anche il giornalista Jeff Grubb è andato su Twitter e ha confermato la perdita, affermando che un gioco crossover del battle royale di Nintendo è effettivamente in fase di sviluppo presso WB Games, ma contrariamente a quanto afferma la perdita di Reddit, non è stato sviluppato da NetherRealm Studios.

WB Games ha precedentemente affermato che prevede di concentrare i suoi sforzi di sviluppo del gioco su proprietà che sono già di proprietà dell’azienda, quindi realizzare un titolo crossover con molti di quei personaggi sembra sicuramente un’idea intrigante. Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Resta da vedere se effettivamente si realizzerà. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.