Marvel’s Wolverine: ecco chi ne segue lo sviluppo

Quasi due mesi fa, Marvel’s Wolverine è stato annunciato durante il PlayStation Showcase, occasione durante la quale era stato confermato che lo sviluppo era veramente alle primissime fasi di sviluppo. Un modo come un altro, per informare i futuri giocatori che l’attesa non sarebbe stata delle più brevi.

Oltre al brevissimo teaser trailer, Insomniac Games ha dichiarato che Marvel’s Wolverine sarebbe stato caratterizzato da una trama dotata di toni maturi, notabili anche dal trailer d’annuncio del gioco. Gli indizi, tuttavia, che si possa trattare di un gioco qualitativamente valido sarebbero stati scovati dall’utente Twitter shinobi602. Queste le parole del post:

Ho appena realizzato che il Lead Writer di Spec Ops The Line, ovvero Walt D. Williams sarà lo Story Lead presso Insomniac Games per lo sviluppo di Marvel’s Wolverine per PlayStation 5 e l’hype sta per farmi esplodere dieci volte! Sarà presente anche Mary Kenney di Marvel’s Spider-Man Miles Morales.



L’account in questione, infatti, avrebbe notato di come lo Story Lead (colui che si occupa della trama) coinciderebbe con quello che ha lavorato alla storia di Spec Ops The Line (2012). Stiamo parlando di Walt D. Williams, ovvero colui che ha scritto giochi come Star Wars Battlefront 2, Star Wars Squadron e molto altro ancora.

Nel team di sviluppo che si occuperà di Marvel’s Wolverine, inoltre, figura la presenza di Mary Kenney, ossia la sceneggiatrice che si è occupata di Marvel’s Spider-Man Miles Morales. Insomma, quella che abbiamo di fronte sembra essere una squadra di tutto rispetto che, siamo sicuri, possa conferire al loro prossimo titolo un’impronta distintiva.

Marvel’s Wolverine non ha ancora una data di uscita ufficiale, né tantomeno una finestra di lancio. Sappiamo solamente che, quando verrà messo a disposizione dei giocatori, questi potranno avviarlo su console PlayStation 5. Di seguito potrete leggere il tweet originale e visionare il teaser trailer rilasciato durante il PlayStation Showcase 2021.