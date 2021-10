Payday 3 sarà ambientato a New York e vedrà il ritorno della gang delle origini

Sappiamo ormai da diversi anni che Payday 3, il terzo capitolo della saga di Overkill Software e Starbreeze Studios, è in sviluppo. Il progetto ha attraversato un processo molto lungo, in quanto sappiamo che l’avvio dei lavori risalgono ormai agli inizi del 2017.

Recentemente, per gentile concessione del Game Director Erik Wonnevil, ha condiviso alcuni dettagli di ciò che ci riserverà nel futuro Payday 3, e li ha condivisi proprio in occasione della live-stream dedicata al decimo anniversario della saga videoludica. Dello sparatutto cooperativo, quindi, sono state svelate alcune caratteristiche: vediamole insieme.

Innanzitutto, Payday 3 sarà ambientato a New York, la quale verrà rappresentata in modo vivo, pulsante e maestoso, in modo da renderla quanto più credibile possibile. La trama di questo terzo episodio avrà luogo un paio di anni dopo le vicende che hanno chiuso Payday 2. Questo capitolo, inoltre, vedrà il ritorno della banda originale, composta da Dallas, Hoxton, Chains e Wolf.

I quattro, sebbene non ne conosciamo ancora le motivazioni, saranno costretti a ritornare ad una vita precaria, popolata di crimini e malefatte. Altre novità del mondo di gioco riguardando il setting. Sappiamo che la storia sarà ambientata a New York, ma, più specificatamente, nella New York dell’era digitale.

Le nuove tecnologie, per l’appunto, ricopriranno un ruolo fondamentale. Ci ritroveremo catapultati, perciò, in un mondo in cui i giganti del software, le criptovalute, la sorveglianza di massa e il dark web avranno un ruolo determinate, persino nello svolgimento dei crimini. Questi elementi influenzeranno integralmente il gioco, cambiandone i gadget in dotazione alla banda di cui sopra, modificandone le sfide e le opportunità.

Sono stati, infine, rivelati i nuovi artwork per Payday 3. Purtroppo non è ancora disponibile alcun video basato sul gameplay. Attualmente, il titolo di Overkill Software e Starbreeze Studios è previsto per un rilascio nel 2023 e sarà pubblicato da Prime Matter, la nuova etichetta editoriale di Koch Media.