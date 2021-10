Battlefield 2042: la versione finale include funzioni non presenti nella Beta

In un recente post sul blog sul sito Web ufficiale di EA, lo sviluppatore di Battlefield 2042 DICE ha assicurato che varie funzionalità mancanti dalla beta saranno presenti nella versione finale. Nel post sul blog, lo sviluppatore ha anche ribadito che la versione beta era una build precedente del gioco. Funzionalità come il sistema Ping, Big Map e altro saranno presenti nella versione finale, il che dovrebbe essere un sospiro di sollievo per i fan preoccupati. Di seguito la dichiarazione:

Big Map, come lo chiamiamo internamente, è stato disabilitato. Alcuni di voi l’hanno notato nelle combinazioni di tasti e molti di voi se lo aspettavano semplicemente in base ai comportamenti passati nei giochi Battlefield. La funzione è stata aggiunta e abilitata nelle builds più recenti. Potrai utilizzarla in qualsiasi momento durante il gioco dal vivo, premendo il pulsante Visualizza/Touchpad su console o M su PC. Fornisce una panoramica immediata di dove si svolgono le battaglie, dove stanno combattendo i tuoi compagni di squadra e la ripartizione in tempo reale su dove si trovano le bandiere all’interno di ciascun settore. Il ping non ha funzionato come avremmo voluto durante l’Open Beta, ma al momento del lancio puoi aspettarti che funzioni in modo più reattivo quando esegui il ping di posizioni, risorse e soldati nemici.

Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Battlefield 2042 è uno sparatutto in prima persona che segna il ritorno dell’iconica guerra totale della serie. In un futuro prossimo in cui il mondo è stato trasformato dal caos, adattati per vincere in campi di battaglia dinamici con l’aiuto della tua squadra e di un arsenale all’avanguardia. La nuova generazione delle popolari modalità Conquista e Sfondamento si svolge sulle mappe di Battlefield più grandi di sempre, con supporto fino a 128 giocatori. Vivi l’intensità della guerra totale su mappe caratterizzate da condizioni meteo dinamiche ed eventi spettacolari.

Battlefield 2042 uscirà il 19 novembre per Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam e Origin.