Splinter Cell potrebbe presentare alcuni elementi di Hitman

Recentemente è stata lanciata la bomba di un possibile ritorno dell’acclamata saga di Ubisoft Tom Clancy’s Splinter Cell, il quale potrebbe essere annunciato entro la fine del prossimo anno, il 2022, magari durante l’E3 2022, chissà. Ciò che è trapelato ultimamente, però, va oltre alla possibilità che il titolo di Sam Fisher possa tornare alla ribalta.

Nelle ultime ore, infatti, si sta diffondendo il rumo secondo cui Splinter Cell potrebbe presentare alcuni elementi mutuati dalla saga di Hitman di IO Interactive. Un giornalista della stampa specializzata, Jeff Grubb, nelle settimane antecedenti all’E3 2021 avrebbe affermato che:

Ubisoft ha fatto giocare all’imminente Prince of Persia Sands of Time e aveva un non so che, che ha fatto pensare ai tester di stare giocando ad un prototipo di un nuovo Splinter Cell. I tester non hanno trascorso molto tempo con il gioco, in quanto Ubisoft ne ha fornito solamente una sezione verticale che rappresentava il livello di tutorial. Questa familiare sezione, combinava le meccaniche della saga di Splinter Cell, con quelle presenti nel franchise di Hitman, con particolare riferimento a quello uscito nel 2016.



Ancora non è chiaro, purtroppo, se il progetto in questione fosse realmente un prototipo Splinter Cell o solamente il remake di Prince of Persia Sands of Time. A questo punto non ci resta che attendere l’annuncio, anche se già possiamo ipotizzare che questo avverrà l’anno prossimo, magari durante un Ubisoft Forward. Se tutto ciò si rivelasse realtà, allora Splinter Cell si troverebbe presso le primissime fasi di sviluppo.

Secondo alcune fonti, il riavvio della saga (il cui ultimo capitolo risale ormai al lontano 2013) avverrebbe con la volontà da parte di Ubisoft di ripulire la sua reputazione, macchiata dalle recenti accuse di discriminazioni e molestie sul posto di lavoro, immagine peggiorata anche dalle recenti dichiarazioni dei dipendenti che assicurano di non essere soddisfatti del cambiamento culturale dell’azienda. Basterà pubblicare Splinter Cell e Prince of Persia Sands of Time per ripulire la propria fama? Staremo a vedere.