God of War: il port per PC verrà sviluppato da Jetpack Interactive

Il porting per PC di God of War recentemente annunciato è gestito dallo studio Jetpack interactive con sede a Vancouver. La scorsa settimana, Sony ha confermato che il titolo di successo per PS4 del 2018 God of War arriverà su PC il prossimo anno. La società ha confermato che questo port è sviluppato in collaborazione con la sede di Santa Monica.

Su PC, il gioco offrirà funzionalità esclusive non viste sulla console di Sony, tra cui miglioramenti visivi, frame rate sbloccati, supporto ultra wide, DLSS e supporto NVIDIA Reflex. Di seguito una panoramica della versione PC tramite Steam: