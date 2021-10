Xbox Game Studios al lavoro su un RPG basato sul gruppo Wu-Tang Clan?

Molte sono le promesse da parte di Xbox Game Studios, così come i titoli annunciati che sono al momento in fasi di lavoro più o meno avanzate. Tra i tanti vengono in mente Halo Infinite, prossimo all’uscita, e Starfield, in uscita tra poco più di un anno. Altrettanti, però, sono anche i progetti non ancora annunciati ufficialmente, di cui possiamo conoscerne qualche dettaglio solamente tramite leak non ufficiali.

Uno di questi misteriosi titoli potrebbe essere un nuovo RPG basato sulla lore del Wu-Tang Clan. Il leak è stato diffuso dai giornalisti Jeff Grubb e Jez Corden durante il podcast Xbox Two, nel quale hanno affermato che Xbox Game Studios e Microsoft starebbero lavorando con Brass Lion Entertainment su un nuovo action RPG basato sul popolare gruppo hip-hop Wu-Tang Clan.

Molto probabile, a detta dei due giornalisti, che il gioco di Xbox Game Studios possa basarsi sulla lore del gruppo hip-hop e possedere una colonna sonora composta proprio dallo stesso gruppo. Corden ha altresì confermato che si tratterà di un RPG a tema fantasy e sviluppato con una visuale in terza persona.

Saranno importanti il sistema di loot, i combattimenti corpo a corpo (che verranno anche enfatizzati), possiederà una grafica in stile anime e supporterà la modalità cooperativa fino a 4 giocatori. Inoltre, Grubb si è lasciato sfuggire che il titolo potrebbe durare circa 25 ore di gameplay per il contenuto base.

Andando, poi, a visitare il sito web ufficiale di Brass Lion Entertainment, gli utenti noteranno subito il messaggio:

Brass Lion Entertainment sta attualmente lavorando ad un action RPG che non è ancora stato annunciato.

Di seguito troverete il podcast da cui sono partite le voci da parte di Jez Corden e Jeff Grubb. Per ascoltare la sezione in cui viene discusso il progetto basato su Wu-Tang, recatevi al minutaggio 00:47:05. Quando verranno fornite ulteriori informazioni, vi terremmo sicuramente aggiornati qui su GamesVillage.