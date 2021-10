Kena Bridge of Spirits: Ember Lab ha recuperato i costi di sviluppo

Kena: Bridge of Spirits ha generato grande attesa nei mesi precedenti al suo lancio, ottenendo anche una solida accoglienza della critica che ha sicuramente affermato la convinzione di molte persone che il titolo di debutto di Ember Lab sarebbe stato un buon gioco. E anche se non succede sempre, sembra che il successo critico del gioco si rifletta anche nel successo commerciale.

Parlando con Bloomberg delle vendite di Kena: Bridge of Spirits dal lancio, sebbene Ember Lab non abbia fornito dati specifici, ha confermato che il gioco ha già recuperato i costi di sviluppo iniziali e che lo sviluppatore è rimasto piacevolmente sorpreso da come è stato venduto . È difficile dire quale sia un enorme successo, ha affermato il co-fondatore di Ember Lab Josh Grier. Sony è felice. Nel frattempo, Grier afferma anche che grazie al successo di Kena , Ember Lab non tornerà alle pubblicità e sarà uno sviluppatore di giochi a tempo pieno in futuro. Lo studio è indeciso su quale dovrebbe essere il suo prossimo progetto, ma sa che sarà un altro gioco basato sulla narrazione. Ember Lab ha recentemente affermato che avrebbe esaminato altre versioni della piattaforma per il titolo di azione e avventura. Nel frattempo, lo sviluppatore ha anche affermato che prevede di continuare a supportare Kena per un po’ di tempo e ha già idee per nuovi contenuti e funzionalità da aggiungere al gioco.

Kena: Bridge of Spirits è un’avventura d’azione basata su trama, ambientata in un mondo affascinante ricco di esplorazioni e combattimenti frenetici.

I giocatori devono trovare e far crescere una squadra di piccoli spiriti amichevoli chiamati Rot, migliorando le loro abilità e scoprendo nuovi modi per manipolare l’ambiente. I Rot sono timidi e surreali nascosti nella foresta, mantengono l’equilibrio trasformando gli organismi morti e in decomposizione.

Kena, una giovane Guida degli Spiriti, è arrivata in un villaggio abbandonato, alla ricerca del sacro santuario di montagna. Si sforzerà di scoprire i segreti di questa comunità dimenticata, nascosta in una foresta selvaggia dove sono intrappolati spiriti erranti.

Kena: Bridge of Spirits è disponibile su PS5, PS4 e PC.