Blue Reflection Second Light: demo disponibile nello store europeo, annunciati aggiornamenti post lancio

A inizio mese vi abbiamo portato un provato di Blue Reflection Second Light, tratto dalla demo disponibile nello store giapponese PlayStation. Da oggi 25 ottobre la versione di prova è disponibile anche negli store europei, sia su PlayStation 4 che su Nintendo Switch.

Inoltre, Koei Tecmo e Gust hanno annunciato che faranno uscire una serie di aggiornamenti gratuiti per il gioco dopo la sua pubblicazione, aggiungendo contenuti come nuovi filtri per la Photo Mode e una modalità di difficoltà hardcore.

Qui sotto i dettagli:

Informazioni sulla demo

Blue Reflection: Second Light segue le avventure di tre studentesse – Ao Hoshizaki, Kokoro Utsubo e Yuki Kinjou – che si trovano trasportate in una misteriosa accademia galleggiante, alla ricerca di indizi per ritrovare la strada di casa, con solo i loro nomi come ricordi.

Nella versione di prova, i giocatori saranno in grado di sperimentare sia il Prologo che la Story Demo. Nel Prologo, i fan vivranno il viaggio di Ao dall’inizio, quando si sveglia per la prima volta in questo mondo onirico, mentre la Story Demo permette ai giocatori di imparare le basi del gameplay come il crafting, l’esplorazione e la battaglia. I giocatori che completano il Prologo otterranno “Bunny – Head Accessory” e il frammento “Preparing for the Unknown” come bonus esclusivi quando verrà aggiornata l’ultima versione completa del gioco.

Aggiornamenti post-lancio

Inoltre, Gust Studios ha annunciato una serie di aggiornamenti gratuiti in arrivo per Blue Reflection: Second Light dopo il rilascio iniziale del gioco.

Il primo aggiornamento arriverà il 23 novembre e includerà tutti i nuovi filtri Photo Mode, tra cui acquerello e tratteggio, insieme alla possibilità di scattare foto dei personaggi in forma di Reflector.

Il 21 dicembre, tutte le nuove cornici fotografiche e le pose delle idol saranno disponibili in Photo Mode, insieme alla possibilità di costruire un Photo Studio della scuola, più l’aggiunta di una modalità di difficoltà più hardcore chiamata MUST DIE. Il contenuto MUST DIE getta gli studenti in battaglie estremamente impegnative, dove i nemici non solo sono più potenti, ma aumenta anche la probabilità che questi lascino cadere degli oggetti.

Ulteriori aggiornamenti della Modalità Foto saranno disponibili il 14 gennaio 2022, tra cui un filtro Pixel Art, insieme a più pose uniche per contribuire ad aggiungere ancora più varietà alla serie di scatti.

Già disponibile in Giappone, Blue Reflection: Second Light arriverà da noi in Europa il 9 novembre su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Qui sotto potete vedere il tweet che annuncia gli aggiornamenti gratuiti.