Halo Infinite: mostrata la campagna del gioco

Finalmente, 343 Industries ha recentemente mostrato la campagna di Halo Infinite, titolo che vedrà nuovamente il giocatore calarsi nei panni dello Spartan 117, ossia Master Chief, in arrivo nel corso della giornata dell’8 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, dove l’ultima fatica dello studio sarà disponibile sin dal lancio sull‘Xbox Game Pass, il popolare servizio targato Microsoft in costante crescita di abbonati e giochi offerti all’interno del catalogo.

Ebbene, oggi abbiamo potuto vedere nuovamente la campagna in azione, dopo le critiche di tantissimi giocatori per lo stato tecnico del gioco, 343 Industries ha lavorato senza sosta per riuscire a proporre ai giocatori una campagna d’alto spessore. Dai primi minuti che abbiamo visto, già possiamo vedere come l’azienda abbia svolto dei lavori risaltando ulteriormente lo Slipspace Engine.

Intanto, sono stati svelati alcuni dettagli legati alla storia, dove l’umanità e sull’orlo dell’estinzione e il solo in grado di salvarli è proprio Master Chief. Inoltre, da quanto svelato dal video gameplay, saremo affiancati da una nuova AI e dovremo scoprire che fine ha fatto Cortana. In aggiunta, nel video gameplay sono stati mostrati altri elementi del gioco, come quello open world e qualche dettaglio legato alla progressione dello Spartan 117. Insomma, Halo Infinite sembrerebbe avere tutte le carte in regole per essere un capitolo per soddisfare l’esigenze degli appassionati.