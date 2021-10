Classifica italiana: FIFA 22 non si ferma

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella trentanovesima settimana di questo 2021, dall’11 al 17 ottobre. Non si arresta il dominio di FIFA 22, che dopo i grandi numeri della scorsa settimana, tornando quasi ai livelli del debutto: le prime tre posizioni sono infatti ancora tutte sue (PS4, PS5 e Switch, nell’ordine), con la versione Xbox One quinta. Il calcistico EA Sports è anche terzo per quel che riguarda la classifica PC, che vede in testa il debuttante Demon Slayer The Hinokami Chronicles (settimo e decimo nelle versioni PS4 e PS5 su console). Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 FIFA 22 PS4

2 FIFA 22 PS5

3 FIFA 22 SWITCH

4 GRAND THEFT AUTO V PS4

5 FIFA 22 XBOX ONE

6 FAR CRY 6 PS4

7 DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA: THE HINOKAMI CHRONICLES PS4

8 FAR CRY 6 PS5

9 METROID DREAD* SWITCH

10 DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA: THE HINOKAMI CHRONICLES PS5

CONSOLE

1 FIFA 22 PS4

2 FIFA 22 PS5

3 FIFA 22 SWITCH

4 GRAND THEFT AUTO V PS4

5 FIFA 22 XBOX ONE

6 FAR CRY 6 PS4

7 DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA: THE HINOKAMI CHRONICLES PS4

8 FAR CRY 6 PS5

9 METROID DREAD* SWITCH

10 DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA: THE HINOKAMI CHRONICLES PS5

PC

1 DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA: THE HINOKAMI CHRONICLES

2 BACK 4 BLOOD

3 FIFA 22

4 ASSASSIN’S CREED UNITY

5 GRAND THEFT AUTO V

6 ASSASSIN’S CREED ODYSSEY

7 SID MEIER’S CIVILIZATION VI

8 ASSASSIN’S CREED II

9 ASSASSIN’S CREED ORIGINS

10 ASSASSIN’S CREED: BROTHERHOOD

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail