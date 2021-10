Resident Evil Welcome to Raccoon City: il nuovo trailer è su Claire Redfield

Sony Pictures Entertainment ha pubblicato un nuovo video di Resident Evil Welcome to Raccoon City, adattamento cinematografico tratto dalla storica serie horror Capcom. Dopo aver parlato delle origini del film, il regista Johannes Roberts si concentra su uno dei personaggi più noti della serie, Claire Redfield, che nella pellicola è interpretata da Kaya Scodeliario. Roberts fa sapere che, in questa storia, Claire è fuggita da Raccoon City per far sapere al fratello Chris qualcosa di molto importante. Scolelario dice di amare il personaggio di Claire per il suo essere ribelle, a tutto tondo, una vera “bad ass”. A proposito di Chis, il tweet di Sony tagga Robbie Amell (attore che interpreta il fratello di Claire) dicendo che domani ci sarà qualcosa su di lui. Probabile dunque che domani arriverà il video su Chris Redfield.

Resident Evil Welcome to Raccoon City sarà disponibile al cinema dal 25 novembre. Precedentemente era stato pubblicato il trailer ufficiale completo. Qui sotto potete vedere il nuovo video.