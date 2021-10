Valheim: svelati i dettagli del prossimo aggiornamento

Iron Gate Studio ha pubblicato il suo primo grande aggiornamento per Valheim a settembre con Hearth and Home. Bilanciamenti e correzioni di bug sono ancora in arrivo, ma nel frattempo, lo sviluppatore sta guardando al prossimo grande aggiornamento. Questo aggiungerà il bioma Mistlands, una regione completamente nuova da esplorare per i giocatori.

In un nuovo post su Steam, lo sviluppatore ha discusso come il co-fondatore dello studio Richard Svensson stesse sperimentando il terreno e le texture per il bioma (vedi il tweet in questione qui sotto). Questa non è la versione finale però ed è possibile che il paesaggio cambi “un bel po’” prima che lo sviluppatore possa capire l’aspetto delle Mistlands. Per quanto riguarda ciò che potrebbe significare per i mondi attuali dei giocatori, è ancora “troppo presto per dirlo”.

Per aiutare l’attesa tra i grandi aggiornamenti, Iron Gate sta guardando a piccoli cambiamenti e aggiornamenti nel frattempo. Attualmente sta lavorando a “qualcosa” per il bioma Montagne. A giudicare dal concept art fornito, sembra essere una grotta che i giocatori possono esplorare.