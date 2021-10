Classifica UK: FIFA 22 di nuovo in testa

GFK ha pubblicato la nuova classifica UK settimanale per le vendite di videogiochi nel territorio del Regno Unito, e come ha fatto dalla settimana del lancio, FIFA 22 è ancora una volta in cima alle classifiche. Le vendite del gioco continuano ad essere fortemente sbilanciate a favore degli acquisti digitali, anche se questa è stata certamente la tendenza per le vendite di software nel Regno Unito negli ultimi anni.

Far Cry 6 è al secondo posto per la terza settimana consecutiva, mentre Metroid Dread scende al settimo posto. Per completare la top 5, un certo numero di giochi sono balzati in classifica, con Mario Kart 8 Deluxe che sale al n. 4, Animal Crossing: New Horizons al n. 4, e Minecraft al n. 5. È interessante notare che, grazie al fatto che Halloween è alle porte e Capcom gli ha dato una recente spinta di PR e marketing, Resident Evil Village ha visto un aumento del 227% delle vendite settimana dopo settimana ed è salito al n. 12. Back 4 Blood, che ha debuttato al quarto posto la scorsa settimana, è sceso al n. 13 con un calo delle vendite del 76% settimana dopo settimana.

Ecco la classifica UK al completo: