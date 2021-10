Dordogne verrà pubblicato da Focus Entertainment

Focus Entertainment ha annunciato una partnership con lo studio Umanimation per la pubblicazione di Dordogne, con uscita prevista su console e PC nel 2022. Con sede nel sud-ovest della Francia, lo studio è composto da creatori appassionati con esperienza in animazione, cinema e videogiochi. Nato dalla visione del direttore creativo Cédric Babouche, Dordogne è un’esperienza narrativa nostalgica, con una direzione artistica che si muove tra paesaggi acquerellati e dipinti a mano.

“Con questa partnership per Dordogne, Focus dimostra ancora una volta il suo sostegno attivo e storico alla scena francofona, così come la sua costante volontà di offrire titoli singolari e vettori di emozioni”, afferma Yves Le Yaouanq, Chief Content Officer di Focus Entertainment. “Cédric Babouche e Aymeric Castaing, entrambi provenienti dal mondo dell’animazione, hanno unito le loro competenze e il loro talento per creare un universo di acquerelli dipinti a mano che danno vita a un videogioco ricco e vibrante. Il gioco è guidato da una narrazione forte, emotiva, coinvolgente e nostalgica, ambientata tra passato e presente, dove i sogni e le paure dei bambini si confrontano con i nostri desideri e rimpianti da adulti. Al di là del gioco, più che una partnership commerciale, si tratta di uno scambio creativo tra i team di Umanimation e Focus, una collaborazione che si basa su valori e ambizioni comuni.”

“Siamo felici di avere la fiducia e il sostegno di un publisher come Focus. La loro esperienza internazionale e la loro reputazione sono fattori decisivi che confermano la nostra idea che insieme potremo fare di Dordogne un successo certo”, dichiara Aymeric Castaing, presidente di UMANIMATION GROUP. “Con questa coproduzione, ci impegniamo con ancora più fervore nel nostro desiderio di creare storie interattive. Dordogne, accompagnato da Focus Entertainment, ne porta le basi.”

“Sono molto felice di essere associato a Focus Entertainment su Dordogne”, dice Cédric Babouche, direttore, CCO di UMANIMATION. “Come autore del progetto, è un vero piacere e un onore essere accompagnato da un partner così fidato. Dordogne è un gioco atipico che mi sta molto a cuore. Sono felice che abbia trovato una seconda casa presso Focus Entertainment”.

Qui sotto potete vedere il tweet di Focus Entertainment, con anche un trailer del gioco, che ricordiamo era stato annunciato nel 2020.

