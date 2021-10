Shin Megami Tensei V: nuovo video su Aquans

Dopo il nostro incontro con il dio blasfemo di Mishaguji, quest’oggi tocca a Aquans

Aquans è probabilmente basato su Elementale dell’Acqua, Un Elementale d’Acqua controlla uno dei quattro elementi primi che compongono il mondo. Secondo Aristotele, un Aquans è composto da essenze “fredde” e “umide”.

L’acqua, uno dei quattro elementi definiti dall’alchimista Paracelso, è governata da Undine, che si dice sia la forma che raggiungono quando maturano.

In questo video lo vediamo come una massa incorporea, non vediamo come si muova nel mondo ma sarà sicuramente un alleato utile

Vi ricordiamo che il titolo uscirà il 12 Novembre, un giorno dopo l’uscita nipponica in esclusiva su Nintendo Switch