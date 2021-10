Tormented Souls: nuovo aggiornamento da paura

Quest’oggi Pqube, Dual Effect e Abstract Digital Works sono entusiasti di annunciare un nuovo aggiornamento per Tormented Souls. Un aggiornamento gratuito è previsto per il 28 ottobre, che aggiunge un nuovo abbigliamento casual e arma per la protagonista Caroline. La colonna sonora completa sarà disponibile anche su Steam sia singolarmente che come parte di un bundle con il gioco.

Il titolo è un horror che trae deliberatamente ispirazione dai survival horror classici, come Resident Evil e Silent Hill, e Alone in the Dark. Il gioco è una versione moderna delle avventure a telecamera fissa, e offre un sistema di comandi modernizzato e una telecamera più dinamica, pur mantenendo tutti gli elementi che hanno reso questi giochi così amati dai fan.



Mentre sta indagando sulla scomparsa di due gemelle a Winterlake, qualcosa di terribile accade a Caroline Walker.

Svegliandosi nel cuore della notte, nuda in una vasca da bagno e attaccata a dell’attrezzatura medica decrepita, Caroline deve combattere per la sopravvivenza, mentre esplora i corridoi di una villa abbandonata.

Forze oscure e orrori indicibili faranno di tutto per impedire a Caroline di arrivare alla verità. Usa qualsiasi cosa utile troverai sul tuo cammino per combattere contro il male che attende, nascosto nell’oscurità.

Ma ora diamo uno sguardo ai contenuti alle novità in arrivo il 28 Ottobre! :

Nel prossimo aggiornamento gratuito, verrà rilasciato un nuovo vestito per Caroline da indossare mentre esploreremo le profondità di Winterlake! Il suo nuovo look casual è perfetto per sconfiggere i mostri grotteschi della villa!

Per gli amanti delle armi da fuoco, Il nuovo nailgun pesantemente modificato potrebbe rivelarsi la vostra nuova arma preferita mentre spari attraverso i corridoi. Come ricompensa quando completi il gioco per la prima volta.

Il titolo è disponibile per PlayStation 5 (sia in versione fisica che digitale), Xbox Series X/S e PC (Steam). In futuro arriverà anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.