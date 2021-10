Opportunity: un viaggio sul pianeta rosso

Quest’oggi Shiro Unlimited, l’etichetta editoriale lanciata all’inizio di quest’anno da Shiro games ci mostrano nuovi dettagli sul loro primo gioco Opportunity. Questa collaborazione con lo studio francese DIMANCHE CORP sarà lanciata nel 2022.

Opportunity racconta la storia del coraggioso rover della NASA in missione su Marte, ispirato dal giorno in cui la terra ha perso il contatto con esso sulla superficie del pianeta rosso. Inviata lì in cerca di segni d’acqua o di vita, la missione era inizialmente destinata a durare 90 giorni, ma causa di alcuni problemi tecnici continuò per 15 anni!



Un titolo guidato dall’esplorazione e dalla poesia, Opportunity è un gioco narrativo atmosferico in cui i giocatori affronteranno i molti pericoli che affliggono il desolato Pianeta Rosso per completare finalmente la loro missione. Sperimenteremo la bellezza e la solitudine dello spazio mentre controlliamo il famoso rover sul pianeta rosso .

In questo titolo avremo:

Prendi il controllo del famoso rover della NASA e intraprendi un viaggio finale che ti vedrà avventurarti attraverso ogni angolo del pianeta rosso.

Esplora una varietà di paesaggi in poli 3D basso, vibranti e stilizzati.

Adatta il tuo approccio per navigare pericoli unici per ogni zona esplorata.

Superare una serie di compiti e ostacoli progressivamente impegnativi come si tenta di completare la vostra missione finale.

Scopri di più su tutti i programmi di esplorazione che sono venuti prima e dopo Opportunity, mentre scavi alla ricerca di parti e indizi.

Aggiorna e migliora le funzionalità Opportunities con nuovi moduli e componenti trovati disseminati in tutto il pianeta.

Utilizzare un’interfaccia minimalista, garantendo la vostra attenzione sarà sempre esattamente sul vostro obiettivo senza perdere la concentrazione.

Immergetevi con una colonna sonora acustica del tutto originale che accompagna il leggendario viaggiatore nel suo viaggio.

Il titolo al momento è stato annunciato solo per PC sulla piattaforma Steam, in uscità nel 2022