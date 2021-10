On the Road 96 il documentario finalmente disponibile

Ravenscourt e Digixart hanno rilasciato un documentario On The Road 96 che ha seguito le prove e le tribolazioni di questo incredibile studio indie mentre si sforzavano di completare e rilasciare la loro ora acclamata critica narrativa procedurale avventura Road 96.



Le sfide finanziarie, Covid 19 e le scadenze imminenti hanno reso lo sviluppo tutt’altro che una passeggiata nel parco.



“Volevo documentare il viaggio incredibile dei team, è diventato più grande dell’idea originale”



Ha detto Yoan Fanise, CEO e direttore creativo di Digixart.



“Spero che dia ai nostri fan uno sguardo nella passione che come studio riversiamo nei nostri progetti, per vedere come viviamo il gioco”

Il video racconta il percorso creativo seguito dallo studio francese DigixArt nei 3 anni di sviluppo del titolo, culminato nella pubblicazione del loro progetto di maggior successo e più ambizioso di sempre. In questo documentario di 52 minuti diretto da Danny Fonseca e Florian Gallant scopriremo le sfide che le talentuose menti del team hanno dovuto affrontare in ognuna delle fasi di produzione, e come hanno trovato le soluzioni che hanno portato alla crescita e allo sviluppo del gioco in ciò che vedete oggi.

Grazie a questo documentario vediamo da vicino le difficolta e la dedizione che si celano nella creazione di un videogioco.

Il documentario è presente da oggi su sullo store Steam.