Warpips: una nuova modalità senza fine

Quest’oggi Skirmish Mode Games annuncia una nuova modalità per il loro titolo Warpips, chiamata ” Endless Horror”.

In Warpips, si assembla un esercito di veicoli e fanteria e li invia in esplosivo, fisica a base di battaglie. La nuova modalità Endless non ha letteralmente fine: è una modalità “batti il punteggio più alto” in cui si tenta di battere il tuo punteggio più alto locale per mappa. È possibile inviare i risultati a una classifica speciale nel canale ufficiale Warpips Discord dove il record corrente sarà appuntato per gli altri da battere. Dal momento che non ha bisogno di essere sbloccato, è possibile riprodurre la nuova modalità infinita subito.



Insieme alla nuova modalità, l’aggiornamento introduce cambiamenti di equilibrio per le modalità Endless e Conquest, nonché una nuova traccia musicale spettrale. Inoltre, ora sarete accolti in un menu principale a tema Halloween e durante il gioco, tenere gli occhi aperti per le zucche giocattolo light-up, set di abbigliamento spaventoso e raccapriccianti zucche, bare inquietanti e oggetti di scena pietra tombale inquietante all’interno del mondo di gioco ad ogni livello. Il contenuto a tema Halloween sarà disponibile fino al 5 novembre

Il titolo è disponibile per Pc sulla piattaforma Steam!