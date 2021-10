I Puffi: Ocean Cleanup il gioco di Azerion online è disponibile sulla piattaforma Libero Fun, il portale premium di Italiaonline, con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sull’inquinamento marino.

Azerion, piattaforma di digital media, annuncia oggi con orgoglio il lancio de I Puffi: Ocean Cleanup sul portale Libero Fun, gioco sviluppato in collaborazione con IMPS/Lafig. Il lancio del gioco coincide con l’inizio di una campagna congiunta di Azerion con NL Cares e la Surfrider Foundation per la sensibilizzazione sul

problema dell’inquinamento marino e sulle soluzioni da intraprendere.

L’obiettivo del progetto è quello di trasformare la pulizia dell’oceano in un gioco, anzi in un videogioco, che ha come protagonisti i simpaticissimi omini blu.

In I Puffi: Ocean Cleanup i giocatori di tutte le età ricevono ricompense sulla base

della quantità di spazzatura rimossa dall’oceano. Di seguito una panoramica del titolo:

Gargamella e Birba sono appena stati avvistati al largo della costa di una bellissima isola tropicale, mentre gettavano tonnellate di spazzatura in acqua. Fai squadra con uno dei Puffi, utilizza la loro barca a remi e la canna da pesca per pulire il disastro che hanno combinato. Ottieni monete per ogni oggetto che riporti sulla barca. Utilizza le monete per ottenere upgrade che renderanno il tuo Puffo più forte e dargli una lenza più lunga per catturare più spazzatura. Cerca tesori preziosi che galleggiano insieme agli adesivi collezionabili.

I Puffi: Ocean Cleanup è disponibile sulla piattaforma Libero Fun qui.

