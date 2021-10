Razercon 2021: tutti gli annunci dal primo evento digitale Razer

Razer può festeggiare. il 21 ottobre 2021 è stato infatti il giorno in cui la sua prima convention, chiamata Razercon, è andata online. Raccogliendo consensi positivi, il primo livestream per gamer interamente a emissioni zero ha visto una partecipazione incredibile, con oltre 1,5 milioni di spettatori con un totale di oltre 375.000 ore viste e 250 milioni di impression tra YouTube, Facebook, Twitch e TikTok.

Cosa ha presentato Razer nel suo primo evento digitale? Diversi prodotti. Il primo è sicuramente la mascherina tecnologica, presentata al CES 2021: chiamata Zephyr Wearable Air Purifier, si tratta di un purificatore d’aria, ispirato ai principi di sicurezza, socialità e sostenibilità. La stessa mascherina è andata sold out nel giro di qualche ora, visto anche il prezzo estremamente accessibile (circa 100 Dollari), con i filtri N95 che vengono venduti in pack da 10 al prezzo di 34,99 Euro.

Registrati presso la FDA e testati in laboratorio per il 99% BFE, i filtri di grado N95 del Razer Zephyr con protezione bidirezionale durano il triplo rispetto alle mascherine monouso e assicurano il massimo filtraggio dell’aria. Progettato con circolazione attiva, Razer Zephyr è dotato di due camere di ricambio dell’aria che permettono una circolazione continua della stessa dall’esterno all’interno e viceversa



Razer ha anche presentato Enki, la nuova linea di sedie da gioco. Progettata da zero per il comfort per tutto il giorno, la nuova famiglia di sedie da gamer è frutto di un ampio processo di ricerca e sviluppo. Enki è caratterizzata da un nuovo design, con archi delle spalle estesi a 110 gradi e una base di seduta ultrawide da 21 pollici. Disponibile in tre diversi modelli (Enki Pro, Enki, Enki X), il costo parte da 329,99 Euro.

Chiude la linea di prodotti Razer la nuova linea Kraken V3, ovvero una rivisitazione degli headset, mantenendo comunque inviavate la funzionalità ma implementando la tecnologia HyperSense, che consente ai giocatori di ottenere un feedback sensoriale tattile. Spazio anche per le Kraken V3 Pro, prime cuffie gaming wireless dell’iconina linea Kraken. I nuovi modelli di headset (V3 Pro, Kraken V3 HyperSense e Kraken V3) saranno disponibili prossimamente a partire da 109,99 Euro.