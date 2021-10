Dying Light: svelati i retroscena della Platinum Edition con “Switch to Freedom”

La settimana scorsa è stato lanciato Dying Light nella sua Platinum Edition, ovvero nella sua versione per le console Nintendo Switch. Il titolo, risalente al 2015 e sviluppato da Techland, adesso presenta una vasta gamma di novità e funzioni aggiunte appositamente per la piattaforma della Grande N.

Il port di Dying Light per Switch ha ricevuto recensioni positive, in cui sono stati elogiati gli aspetti meramente tecnici, così come l’ottimizzazione del port stesso per Nintendo Switch. Gli sviluppatori, a questo proposito si dicono assolutamente orgogliosi di aver ricevuto un’accoglienza così calorosa sia da parte dei media che dal pubblico di giocatori:

Il port è il risultato del duro lavoro dei nostri talentuosi e numerosi sviluppatori.



Per celebrare l’uscita della Platinum Edition, Techland ha pubblicato un episodio di “Switch to Freedom” grazie a cui gli spettatori potranno saperne di più sulla creazione del port di Dying Light per Nintendo Switch e scoprire quali sfide ha dovuto affrontare il team durante lo sviluppo del gioco. L’episodio è disponibile in fondo alla notizia.

L’ospite di questo episodio speciale è Piotr Chrzanowski, Head of Technology, che spiegherà il motivo per cui si è deciso di creare un port del videogioco per la console Nintendo, com’è stato collaborare con i partner di Techland, quali sfide hanno affrontato gli sviluppatori e quanto si discosta questa nuova versione per Switch dal videogioco originale.

Queste sono state le parole di Piotr Chrzanowski:

Siamo più che felici per la prima accoglienza della Platinum Edition per Nintendo Switch e siamo riconoscenti per le parole gentili di ciascuno di voi. I feedback che abbiamo ricevuto finora confermano chiaramente che i nostri sforzi congiunti sono sfociati in uno dei migliori port per la piattaforma Switch, che offre un’esperienza di gioco coinvolgente e stabile sia in modalità portatile che in modalità da tavolo. Ci impegniamo comunque a risolvere tutti i problemi che sono emersi finora (ad esempio, il limitatore di frame rate) e a migliorare le prestazioni e la qualità. Continuate a seguirci!

La disponibilità della versione fisica varierà a seconda della regione geografica di provenienza. Per saperne di più, vi rimandiamo al sito web ufficiale.