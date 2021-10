Call of Duty Vanguard: rivelate le funzionalità del DualSense e nuovi operatori

Le novità per l’FPS d’imminente uscita, Call of Duty Vanguard, non sono finite. Recentemente Sledgehammer Games ha rivelato alcuni dettagli riguardanti le funzionalità del controller di PlayStation 5, ovvero il DualSense. Oltre a ciò, sono stati presentati alcuni operatori presenti nella modalità multiplayer.

In un post sul blog di PlayStation, uno degli sviluppatori di Call of Duty presso Sledgehammer (Chris Fowler) ha affermato che del DualSense svolgeranno un importante ruolo i grilletti adattivi, che tenteranno di simulare il peso del grilletto, caratteristico delle armi del mondo reale.

Per ciascuna arma, infatti, il giocatore dovrà applicare un livello di pressione differente sui trigger adattivi. Questa funzionalità, oltre che a riguardare R2 (il tasto con cui si farà fuoco), coinvolgerà anche il grilletto L2, il quale servirà per fare apparire la portata dell’arma. Fowler ha confermato che anche gli accessori presenti sulle armi impatteranno sul peso generale delle stesse e, quindi, del tipo di pressione necessaria a sparare (chiaramente, tutte queste feature valgono solo per PlayStation 5 e, comunque, potranno essere disattivate in qualsiasi momento dal menù delle opzioni).

Fowler, commentato le caratteristiche del DualSense di PS5 ha affermato:

La possibilità di sviluppare Call of Duty Vanguard su PS5 e, quindi, di implementare le funzionalità del controller, ha permesso di aggiungere un nuovo livello nei giochi tipicamente strategici e aiuta, altresì, ad incrementare il grado di immersività all’interno dell’esperienza complessiva.

Fowler ha anche spiegato di come il nuovo COD sfrutterà anche il feedback aptico del DualSense:

Sarà impressionante sentire il fuoco nemico squarciare la propria copertura. Si sentiranno gli impatti delle esplosioni e dei detriti intorno al giocatore. Si sentiranno anche i tonfi delle varie esplosioni in lontananza.

Oltre alle magnifiche aggiunte del controller di PS5, Fowler ha anche presentato, sempre all’interno del PlayStation Blog e più tardi anche su YouTube, quattro dei nuovi operatori che saranno disponibili nella modalità multiplayer. Questi includono due dei personaggi precedentemente già presentati, ovvero Arthur Kingsley e Polina Petrova, giocabili anche nella campagna in single-player. Due nuovi personaggi giocabili solo in multiplayer, invece, sono Daniel Take Yatsu e Padmavati Balan. Le informazioni riguardanti questi quattro operatori sono disponibili nei video biografici che troverete in calce alla notizia.

Di recente, di Call of Duty Vanguard è stata mostrata anche la modalità degli Zombie. Il titolo è atteso per il rilascio il giorno 5 novembre 2021 su Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.