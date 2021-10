Multiversus, il crossover platform della WB Games, sarà un free-to-play?, rumor

Di recente alcuni rumors hanno affermato che la WB Games è al lavoro su un titolo ispirato a Super Smash Bros. Ultimate noto come Multiversus. Jeff Grubb di GamesBeat ha confermato tale fuga di notizie su Twitter e ora ha pubblicato delle novità con un rapporto che include alcuni dettagli interessanti. La prima notizia della IP è arrivata da un leaker di Reddit. La versione del leaker è stata in seguito confermata da Jeff Grubb tramite un post su Twitter.

Il leaker afferma che si tratta di un gioco a squadre, anche se non è chiaro che cosa intenda quando afferma che due personaggi possono essere cambiati e uscire al volo o verranno utilizzati in un altro modo. Molti dei dettagli menzionati nel rapporto di Grubb sono in linea con la recente fuga di notizie, tra cui interpretare personaggi di tutte le proprietà della Warner Bros. come Gandalf de Il Signore degli Anelli , Shaggy di Scooby Doo , Batman, Tom e Jerry e altro ancora. Il rapporto afferma anche che il gioco si chiamerà Multiversus. Un marchio per lo stesso è stato anche recentemente registrato dalla Warner Bros. Tra le novità Grubb prosegue affermando che Multiversus potrebbe essere un gioco free-to-play e che WB Games adotterà un modello post-lancio con diversi personaggi DLC aggiuntivi. Presumibilmente, alcuni di questi potrebbero essere tratti dai film di Space Jam e Grubb suggerisce fortemente che LeBron James sarà uno dei personaggi DLC.

WB Games ha già effettuato alcuni test per il gioco, ma non si fa menzione di quanto sia lungo lo sviluppo. La società ha precedentemente affermato che prevede di concentrare i suoi sforzi di sviluppo del gioco su proprietà che appartengono già dell’azienda. Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.