Sackboy A Big Adventure: terrificanti (e gratuiti) costumi a tema zombie dal 29 ottobre

La campagna post-lancio di Sackboy A Big Adventure continua imperterrita anche a distanza di un anno dal lancio del gioco. Sumo Digital, infatti, sin dal 12 novembre 2020 è stato arricchito di DLC che avevano per oggetto costumi sempre nuovi ed emote colorate e divertenti.

Naturalmente, in tempo di Halloween sembra giusta per Sumo Digital regalare nuovi e terrificanti costumi a tema a tutti i giocatori del platform Sackboy A Big Adventure. La pagina Twitter ufficiale del gioco, a questo proposito, ha confermato che i giocatori avrebbero ricevuto gratuitamente un costume da zombie ed un emote:

Sackboy sta contando i giorni che mancano ad Halloween perché non vede l’ora di mostrare a Vex che non è così spaventoso come pensa. Questo costume gratuito e l’emote annessa faranno prendere un bello spavento ai vostri amici. Disponibili sul PlayStation Store dal 29 ottobre!



La data in cui questi nuovi oggetti diverranno disponibili è il 29 ottobre 2021. Il costume è di un verde tipico degli zombie e la scucitura a livello del capo fa sì che fuoriesca l’imbottitura della testa di Sackboy: una visione decisamente inquietante, per quanto divertente. Come già anticipato, questa non è la prima volta che vengono rilasciate skin per il pupazzo più famoso dei videogiochi, protagonista di Sackboy A Big Adventure.

Quando è stata lanciata la Digital Deluxe Edition, infatti, erano disponibili moltissimi costumi anche a tema videoludico, come quelli che omaggiavano Ghost of Tsushima o Death Stranding, nonché Days Gone e, ancora, Detroit Become Human, The Last of Us Parte 2, Returnal, Ratchet and Clank Rift Apart, e molti altri ancora.

Ricordiamo a tutti che il coloratissimo e divertentissimo platform e adventure è attualmente disponibile sia per PlayStation 4 che per PlayStation 5. Ci vorrà ancora un po’ di tempo, purtroppo, per poter vedere Sackboy ritornare all’azione. Speriamo possa essere annunciato presto un sequel di LittleBigPlanet.