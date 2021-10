Shin Megami Tensei V: presentato il familiare Okoninushi

L’uscita di Shin Megami Tensei V è alle porte e, pertanto, ATLUS sta per terminare la sua campagna pre-lancio per il JRPG, che consta di presentazioni per svariati demoni in cui si imbatteranno i giocatori durante la campagna. Ultimamente, la software house ha presentato al suo pubblico i demoni Aquans, Mishaguji e Mokoi. Oggi, invece, è il turno di Okoninushi, presentato con un nuovissimo trailer di gameplay che troverete in calce alla notizia.

Okoninushi, a differenza di molte altre mostruosità presentateci nel corso dei mesi precedenti, non dovrebbe essere nuovo ai fan di lunga data della serie. Kunitsu Okoninushi, questo il nome completo, è un kami terrestre della mitologia giapponese. Il kami è solitamente un oggetto di venerazione per la religione shintoista.

I suoi poteri riguardano la sfera della produzione agricola e della medicina. Il suo aspetto rimanda a quello di un samurai, dotato di altezza decisamente più elevata rispetto a quella di un qualsiasi umano. É dotato di spada e armatura tipica dei samurai.

Le sue abilità e mosse che si possono notare dal trailer dedicato al “nuovo” demone di Shin Megami Tensei V sono le seguenti: Hamaon Mediarama, White Dracostrike, Fatal Sword e Me Patra. Il demone che verrà presentato nel prossimo trailer sarà il Drago Qing Long.

Ricordiamo a tutti che Shin Megami Tensei V arriverà sugli scaffali dei negozi a partire dal 12 novembre 2021 a livello internazionale, mentre per il Giappone diverrà disponibile a partire da un giorno prima, dall’11 novembre 2021. Il titolo sarà giocabile su Nintendo Switch.