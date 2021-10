Death Stranding: escluso da GeForce tramite Web Edge

Death Stranding è arrivato su PC in tempi piuttosto rapidi e ora fa anche parte di GeForce Now. Tuttavia, sembra che non sarà possibile di giocarci su Xbox. È stato recentemente rivelato che gli utenti Xbox potrebbero potenzialmente riprodurre in streaming i giochi per PC tramite il browser Web Edge con GeForce Now a causa di un recente aggiornamento.

Come notato da Tom Warren di The Verge c’è un’omissione interessante. Nonostante Death Stranding sia sul servizio, non compare affatto nell’elenco di ricerca tramite console Xbox. Si è discusso molto sul fatto che Sony abbia permesso ai suoi titoli first party di arrivare su PC con il recente annuncio di God of War che si sta facendo strada sulla piattaforma. Vale la pena far notare che la versione per PC è pubblicata da 505 Games e non da Sony, ma nonostante ciò Death Stranding rimane ancora una proprietà di Sony. Nessuna delle parti coinvolte ha rilasciato commenti ufficiali, quindi non è chiaro se si tratti di un problema tecnico o di un contratto che bloccherebbe specificamente lo streaming del gioco tramite la console di un concorrente. Tuttavia, alcuni utenti sono stati in grado di farlo funzionare in altre regioni, come la Russia, questo significa che potrebbe essere solo la prima e le cose verranno sistemate in tempo. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Dal leggendario autore Hideo Kojima, ecco la nuovissima esperienza di gioco che sfida ogni definizione di genere. Sam Bridges deve affrontare un mondo completamente trasformato dal Death Stranding. Trasportando i frammenti disconnessi del nostro futuro, deve partire per un viaggio per ricostruire, passo dopo passo, il mondo andato in frantumi.

Con la partecipazione di Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux e Lindsay Wagner. Le funzionalità aggiuntive per PC comprendono frame rate elevato, modalità foto e supporto monitor Ultra-Wide. Include anche contenuti della serie Half-Life di Valve Corporation.

Death Stranding è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

the weirdest part is that Sony doesn't publish Death Stranding on PC, only on console. That might not matter, though. If there's an agreement somewhere about cloud / console streaming exclusivity, then this could be why. I've asked Nvidia to comment — Tom Warren (@tomwarren) October 25, 2021