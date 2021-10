Returnal si aggiorna alla versione 2.0, arrivano i salvataggi

Returnal è sicuramente stata una delle esclusive più apprezzate e discusse nell’ultimo anno, dove l’opera targata Housemarque ha conquistato tantissimi giocatori e la stampa specializzata, esclusiva disponibile sugli scaffali dei negozi per PlayStation 5. Sony Interactive Entertainment e lo sviluppatore hanno annunciato che il titolo ha ricevuto un nuovo update, aggiornandosi alla versione 2.0, ma cosa introduce nello specifico.

Ebbene, da quanto svelato da Housemarque, il titolo aggiunge la possibilità di sospendere il ciclo, dando la possibilità al giocatore di salvare la propria run, uno degli elementi più criticati dai giocatori. Ecco i dettagli:

Una delle caratteristiche principali di questo aggiornamento è la funzionalità Sospendi Ciclo, che vi permetterà di mettere in pausa il vostro ciclo per essere continuato più tardi, permettendovi di uscire dal gioco e spegnere la vostra console senza perdere i vostri progressi in quella sessione. La struttura del gioco rimane invariata, quindi questa funzionalità non è una tradizionale opzione “Save Game” a metà gioco: sospendendo il ciclo, Returnal creerà semplicemente un punto di sospensione a uso singolo, e una volta che riprendete a giocare il punto di sospensione viene cancellato e non può essere utilizzato di nuovo. Il vostro gioco continuerà direttamente dal momento in cui lo avete lasciato, e se volete sospendere di nuovo il ciclo, i vostri progressi saranno catturati da quel nuovo punto in poi. Ci sono alcune limitazioni in atto – per esempio, i giocatori non saranno in grado di creare un punto di sospensione durante le battaglie con i boss, i filmati, le sequenze in prima persona o durante intensi scenari di combattimento – perché abbiamo sentito che ci sono alcuni momenti in Returnal che è meglio vivere senza frammenti per preservare la sfida e il flusso previsti.

Con questo approccio, possiamo mantenere intatto lo spirito roguelike e l’impegno “high stakes” della vostra corsa, pur fornendo una certa qualità di vita per i giocatori che amano sperimentare Returnal in tempi più brevi. Quindi, la prossima volta che sarete impegnati in una lunga sessione su Atropos e la vita vi busserà alla porta, potrete semplicemente sospendere il ciclo e ricominciare in un momento più conveniente.