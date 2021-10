Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente: nuovo trailer

Ci sono novità in casa Nintendo per Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, titolo remake dei giochi per Nintendo DS, sviluppato dallo studio ILCA.

Durante la nostra avventura nel titolo ci troveremo contro a nemici davvero potenti, con idiologie ben radicate: Il Team Galassia.

Cyrus e Weavile – Una figura carismatica che governa il Team Galactic. Cyrus parla e agisce sempre con un atteggiamento calmo e logico. Detesta le menti e le emozioni umane, trovandole difettose.

Marte e Purugly – Marte è un comandante dalla forte volontà che odia perdere e ha giurato fedeltà a Cyrus. La sua passione per Pokemon a volte ispira potenti esplosioni emotive. Il suo partner Pokemon è Purugly .

Giove e Skuntank – Giove ha un’aria misteriosa su di lei. Lei è certamente abile nelle battaglie Pokemon, ma è disposta a fare qualsiasi cosa, anche rubare Pokemon di altre persone, per raggiungere i suoi obiettivi. Il suo partner Pokemon è Skuntank .

Saturno e Toxicroak – Saturno è un comandante fresco e raccolto. Nonostante sia uno dei pochi che talvolta nutrono dubbi sui piani di Ciro, Saturno è abbastanza freddo e spassionato da eseguire fedelmente i suoi ordini. Il suo partner, Pokemon, è Toxicroak.

Non tutti sono nemici però, molti sono avversari pronti a sfidarci, i più potenti tra loro sono i Capipalestra, i quali hanno il dovere di sfidare gli allenatori e vedere se sono degni di raggiungere la Lega pokemon. Per raggiungere tale obbiettivo dobbiamo collezionare le Medaglie Pokemon.

Bianca e Abomasnow – Il capopalestra Candice di Nevopoli; utilizza pokemon di tipo ghiaccio, con Abomasnow a capo della sua squadra. Conosciuta come la ragazza della polvere del diamante, è un allenatrice appassionata che realmente enfatizza il valore di messa a fuoco.

Corrado e Luxray – Il capopalestra Corrado di Arenipoli; utilizza pokemon di tipo elettro, con Luxray a capo della sua squadra. Si dice che sia il più forte Gym Leader nella regione dello Sinnoh, ma è cresciuto annoiato da una mancanza di sfidanti duri, così passa il suo tempo costantemente rimodellare la palestra.

Esplora la regione di Sinnoh e visita i tre laghi ricchi di acqua: Lake Acuity, Lake Verity e Lake Valor. Si dice che dei Pokemon leggendari sono sopiti in questi laghi.

Questo e molto altro ci aspetta sui nuovi titoli, i quali saranno disponibili in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal 19 novembre